Il Filò delle Vigne Experience con Stayinveneto | visita in cantina e degustazione con i salumi Fontana a Baone
Sabato 23 maggio alle 16.30, la cantina Il Filò delle Vigne a Baone, nei Colli Euganei, ospiterà un evento organizzato da Stayinveneto. La visita consentirà ai partecipanti di esplorare gli ambienti della cantina e di assaggiare i vini prodotti, accompagnati da salumi Fontana. L'iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta delle eccellenze locali.
Sabato 23 maggio, alle ore 16.30, la cantina Il Filò delle Vigne di Baone, nel cuore dei Colli Euganei, apre le sue porte per un racconto straordinario tra tradizione e passione. Un’occasione per scoprire un territorio che parla di bellezza autentica, dove il tempo si dilata e nasce un vino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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