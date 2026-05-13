A Macerata, le tariffe della tassa sui rifiuti sono aumentate del 26 per cento, mentre si pianifica di rimuovere le auto dalla piazza centrale. Questi cambiamenti arrivano in un momento in cui l’amministrazione locale sta cercando di riorganizzare lo spazio pubblico e di affrontare le questioni legate alla gestione dei rifiuti. La discussione si inserisce in un quadro di interventi rivolti a modificare l’aspetto e il funzionamento della città.

MARCO SIGONA 1. Officina delle idee nasce, un anno e mezzo fa, per ascoltare le persone e costruire la Macerata di domani. Da questi cinque anni abbiamo avuto tasse più alte, siamo stati ingessati dai lavori pubblici, non abbiamo un nuovo ospedale e noi del servizio sanitario lavoriamo ancora in una struttura obsoleta. Vedo però possibilità di miglioramento. 2. Sappiamo che sull’ospedale la dinamica dipende dalla Regione, è qualcosa su cui si deve ragionare insieme. Speravamo che l’amministrazione avesse iniziato a operare concretamente: ci sono stati dei sondaggi, mostrati dei rendering, ci hanno intervistato per capire le esigenze di noi lavoratori in ospedale, ma nessuno ha davvero considerato le risposte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tari su del 26%. Togliamo le auto dalla piazza"

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