Dalla piazza alla tv | Mediaset annuncia le date delle puntate su Canale 5 di Battiti Live Spring

Mediaset ha comunicato le date di trasmissione di Battiti Live Spring su Canale 5, dopo aver portato lo spettacolo in piazza a Trento e Trieste. La programmazione permetterà a chi ha partecipato di rivedere le esibizioni e a chi non c’era di seguire l’evento in televisione. Le puntate saranno trasmesse nelle prossime settimane, offrendo così la possibilità di assistere a una selezione dei momenti più significativi dello show.

Dopo il successo in piazza Trento e Trieste, Battiti Live Spring sbarca in tv. Per chi c’era e vuole rivivere quei momenti, ma anche per chi se li è persi, arriva l’occasione di godersi lo spettacolo dal piccolo schermo. Mediaset ha infatti annunciato la messa in onda su Canale 5 dell’evento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Simon & The Stars: l'Oroscopo del 2026 - La volta buona 31/12/2025 Notizie correlate Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioniCon l’arrivo della primavera e della stagione estiva la musica torna protagonista in tv con Battiti Live 2026 in versione “Spring“. BATTITI LIVE SPRING: CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVINProssimamente in prima serata su Canale 5 arriva “TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dalla piazza alla tv: Mediaset annuncia le date delle puntate su Canale 5 di Battiti Live Spring; TIM Battiti Live Spring: Whitney Houston Challenge - Parte 1 Video; Tim Battiti Live Spring, il 23 aprile su Canale 5 c'è Michelle Hunziker | La scelta Mediaset esclude Samira Lui; Battiti Live Spring al via mercoledì 29 aprile. Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary BlasiDopo la definizione dei nuovi assetti alla conduzione del Grande Fratello Vip, si delineano i futuri impegni televisivi di Michelle Hunziker sui canali Mediaset. Oltre alla sfida del game show The 1% ... dilei.it Battiti Live Spring, Mediaset punta in alto: nel cast arrivano anche giganti della musica italianaAprile 2026 si apre con Mediaset pronta a rimodellare la sua offerta televisiva tra ritorni attesi, grandi eventi musicali.L’ammiraglia Canale 5 punta su un mix di intrattenimento, fiction e spettacol ... msn.com La primavera si fa sentire a tutto volume #TIMBattitiLive Spring, con Michelle Hunziker e Alvin, vi aspetta da mercoledì 29 aprile su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook BOOM! Battiti Live Spring al via mercoledì 29 aprile Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, registrato a marzo, scappa da Uno Sbirro in Appennino x.com