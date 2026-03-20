Tragedia a Mercato San Severino | trovata morta una donna di 40 anni

Una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita ieri sera nella sua abitazione a Sant’Angelo, frazione di Mercato San Severino. La scoperta è stata fatta dai vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era già più nulla da fare. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attende l’esito delle indagini.

Tragedia nella serata di ieri a Sant’Angelo, frazione di Mercato San Severino, dove una donna di circa 40 anni è stata ritrovata senza vita all’interno della propria abitazione. A fare la drammatica scoperta è stato il marito, che ha rinvenuto il corpo della donna nel bagno di casa. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un gesto volontario, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, supportati da una squadra di volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tragedia a Mercato San Severino: trovata morta una donna di 40 anni Articoli correlati Tragedia a Civitavecchia: incendio in un appartamento, trovata morta una donnaCivitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia. Leggi anche: Trovata morta nel Naviglio: sarebbe una donna di 75 anni Tutto quello che riguarda Tragedia a Mercato San Severino trovata... Discussioni sull' argomento Scuola. Il Sud si ispira al Fvg, dalla Campania la richiesta di gemellaggio con l'istituto D'Orlandi: Siete un modello; Salerno, Amoroso: La Costituzione bisogna tenersela stretta; INIZIATIVE DELL’AZIONE CATTOLICA DI MERCATO SAN SEVERINO PER QUESTI GIORNI DI MARZO E DEI MESI PASSATI. Malore improvviso alla guida mentre va al lavoro, Sofia Ansalone muore a 21 anniDramma a Mercato San Severino, dove una ragazza di 21 anni, Sofia Ansalone, è morta a bordo della sua auto dopo averne perso il controllo. La causa più accreditata è che a far perdere i sensi alla ... leggo.it https://www.telenuova.tv/2026/03/17/mercato-san-severino-dal-pnrr-arrivano-fondi-per-480mila-euro-circa-destinati-alla-riqualificazione-della-mensa-alla-sc - facebook.com facebook