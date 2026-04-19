Taranto 25 milioni di euro per il nuovo ponte girevole | il progetto

A Taranto, è stato annunciato un investimento di 25 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ponte girevole. Dopo circa settant'anni dall'installazione del precedente, il nuovo progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna destinata a sostituire quella esistente. La decisione si inserisce in un intervento volto a migliorare le infrastrutture del territorio e a garantire una connessione più efficiente tra le zone interessate.

Settant’anni dopo, il ponte girevole di Taranto si prepara a lasciare spazio al suo erede. Un passaggio tra memoria e innovazione. L’idea iniziale era di una semplice ristrutturazione, ma poi si è deciso di procedere a una sostituzione integrale che punta a conservare l’identità storica migliorando sicurezza, funzionalità e sostenibilità. Il progetto è stato presentato durante la settimana dell’ingegneria organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Taranto per il centenario. Sul tavolo, un investimento complessivo da 25 milioni di euro, finanziato quasi interamente dal Cis, con la Marina Militare nel ruolo di soggetto attuatore, che ha già impegnato oltre sei milioni di euro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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