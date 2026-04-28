A Taranto sono stati messi a disposizione 160 milioni di euro provenienti dal fondo europeo Just Transition Fund. Questi fondi serviranno a finanziare 66 progetti dedicati alla riconversione industriale e all’innovazione, con l’obiettivo di completare le iniziative entro il 2029. Il piano mira a sostenere la trasformazione del settore industriale locale, coinvolgendo diverse iniziative in diversi ambiti.

? Cosa sapere Taranto attiva 160 milioni di euro tramite il fondo europeo Just Transition Fund.. Il piano finanzia 66 progetti per la riconversione industriale e l'innovazione entro il 2029.. Settantacinque milioni di euro destinati a Taranto per la transizione ecologica: il piano del Just Transition Fund (JTF) ha già attivato 156 milioni di euro tra diverse misure, con 66 proposte di investimento che totalizzano circa 160 milioni. Il passaggio dalla crisi industriale alla riconversione sostenibile non è più un concetto astratto nelle strade della città ionica, ma un processo finanziario e operativo in corso. Il fondo europeo JTF, che vede una dotazione complessiva di 1,2 miliardi di euro ripartiti tra il capoluogo pugliese e il Sulcis sardo, sta alimentando un sistema di incentivi volto a trasformare il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: 160 milioni per la transizione, decolla il nuovo piano

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