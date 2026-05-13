Taranto la procuratrice | Sako Bakari ucciso dopo essersi rifugiato in un bar il proprietario lo ha fatto uscire

A Taranto, la procuratrice ha riferito che Sako Bakari è stato ucciso dopo essersi rifugiato in un bar, dove il proprietario lo avrebbe fatto uscire. La stessa ha sottolineato che i decreti sicurezza in vigore non sono sufficienti, aggiungendo che bisogna riconoscere il diritto di ogni persona di vivere e di essere rispettata, poiché la terra appartiene a tutti. La vicenda ha sollevato discussioni sul rispetto dei diritti umani e sulla sicurezza pubblica.

Sako Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, Eugenia Pontassuglia intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di quattro minorenni e di un ventenne., "C'è un contesto che desta particolare allarme - ha affermato la procuratrice -. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni regolare sul territorio italiano che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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