Tappa del Giro d' Italia come cambiano i trasporti a Napoli | tutte le variazioni

In occasione della sesta tappa del Giro d'Italia del 14 maggio 2026, a Napoli, si registrano modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico. Tra le ore 13:00 e le 18:30, le linee tranviarie 412 e 421 operano esclusivamente sulla tratta tra Sant’Erasmo e San Giovanni. L'Anm ha comunicato queste variazioni per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica senza interferenze con il servizio abituale.

Anm informa che in occasione della sesta tappa del Giro d'Italia 2026 con arrivo a Napoli, tra le ore 13:00 e le 18:30 di giovedì 14 maggio 2026, sono programmate le seguenti variazioni al servizio di linea:Le linee tranviarie 412 e 421 effettuano servizio sulla tratta Sant’Erasmo – San Giovanni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Trasporti Napoli, tutte le chiusure e le variazioni in vigore nel fine settimanaAnm informa che nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le funicolari di Mergellina e Chiaia saranno soggette a chiusure o variazioni di...

Cambiano gli orari di due funicolari di Napoli nel prossimo fine settimana: tutte le variazioniAnm informa che nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le funicolari di Mergellina e Chiaia saranno soggette a chiusure o variazioni di...

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 4: Percorso, orari, altimetria 12 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia, oggi tappa 5: orario, percorso e dove vederla; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Programma e Info Giro d'Italia | 20 maggio 2026.

13/05/1909 - Parte da Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo la prima tappa è 397km - #accaddeoggi x.com

25 000 ciclisti sono venuti a una parata in bicicletta per celebrare la conclusione della terza tappa del Giro d'Italia a Sofia! reddit

Praia a Mare-Potenza, dove la passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, mercoledì 13 maggio 2026, quando si disputerà la quinta tappa, che ... oasport.it

Giro d’Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiQuinta tappa del Giro d'Italia 2026, Praia a Mare-Potenza, di 203km, la prima di montagna con tanti saliscendi e un GPM di 2a categoria ... fanpage.it