Tappa del Giro d' Italia come cambiano i trasporti a Napoli | tutte le variazioni

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della sesta tappa del Giro d'Italia del 14 maggio 2026, a Napoli, si registrano modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico. Tra le ore 13:00 e le 18:30, le linee tranviarie 412 e 421 operano esclusivamente sulla tratta tra Sant’Erasmo e San Giovanni. L'Anm ha comunicato queste variazioni per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica senza interferenze con il servizio abituale.

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Anm informa che in occasione della sesta tappa del Giro d'Italia 2026 con arrivo a Napoli, tra le ore 13:00 e le 18:30 di giovedì 14 maggio 2026, sono programmate le seguenti variazioni al servizio di linea:Le linee tranviarie 412 e 421 effettuano servizio sulla tratta Sant’Erasmo – San Giovanni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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