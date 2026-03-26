Cambiano gli orari di due funicolari di Napoli nel prossimo fine settimana | tutte le variazioni

Nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le funicolari di Mergellina e Chiaia a Napoli subiranno modifiche all'orario di funzionamento o saranno chiuse completamente. L'azienda di trasporto ha comunicato che, durante il fine settimana, si registreranno variazioni nel servizio delle due funicolari, senza specificare eventuali dettagli aggiuntivi sulle fasce orarie interessate.

Anm informa che nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le funicolari di Mergellina e Chiaia saranno soggette a chiusure o variazioni di esercizio. La Funicolare di Mergellina resterà chiusa dalle 7.00 alle 14.40. Prima corsa ore 14.50 ultima corsa ore 22.00. Attiva dalle ore 7:00 alle ore 13:15 la navetta sostitutiva 621. La Funicolare di Chiaia, invece, anticipa l'ultima corsa alle ore 22.00. Funicolare di Mergellina chiusa per l'intera giornata. Attiva dalle ore 7:00 alle ore 20:00 la navetta sostitutiva 621. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cambiano gli orari di due funicolari di Napoli nel prossimo fine settimana: tutte le variazioni Articoli correlati Trasporti Napoli, dal 16 gennaio dieci linee bus cambiano percorso: tutte le variazioniAnm informa che a partire da venerdì 16 gennaio 2026, le linee bus 139-168-178-182-184-584-C63-3M-460-N3 modificano il percorso. Passaporti, cambiano gli orari a Como: tutte le nuove aperture dal 1° febbraio 2026A partire da sabato 1° febbraio 2026 cambiano gli orari di apertura dell’ufficio passaporti della questura di Como. Contenuti utili per approfondire Cambiano gli orari di due funicolari di... Temi più discussi: Cimitero di Trapani, cambiano gli orari di apertura; Questo fine settimana si passa all'ora legale: conviene mettere l'orologio indietro o avanti di un'ora?; Pasqua e Pasquetta: cambiano gli orari di bus e metro; Cambiano gli orari della Ztl in centro. Ospedale San Carlo, cambiano gli orari di alcuni serviziDal 16 marzo, l’ufficio casse erogherà i servizi di ritiro referti, pagamento cartelle cliniche e prenotazioni a partire dalle 11:30 ... rainews.it Cambio orario e stanchezza: disturbo da jet lag socialeLeggi di più su quando il cambio orario si applica concretamente e come può influenzare il tuo orologio biologico. Questo articolo esplora in profondità il ... Leggi tutto ... msn.com Maurizio Torri. . Passano gli anni, cambiano i modelli, ma Subaru resta la mia più fedele campagna d’avventura off road. Venite con me da Autotorino… Sono davvero curioso di scoprire la nuovissima Crosstrek 4 Wild. Segni particolari Super Sportiva!!! #sub - facebook.com facebook Flash mob contro il banchinamento del Molo Clementino: cambiano giorno e orario, ma non lo spirito dell'iniziativa x.com