Tamponamento a catena in via Camporeale | cinque persone ferite

Nel primo pomeriggio di oggi a Foggia, un tamponamento a catena si è verificato in via Camporeale, coinvolgendo diversi veicoli. L'incidente ha provocato il ferimento di cinque persone, che sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale. La polizia stradale ha delimitato l'area per i rilievi e per gestire il traffico in attesa di ulteriori accertamenti.

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Cinque persone ferite: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 13 maggio, a Foggia. Il sinistro si è consumato in via Camporeale, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Da accertare ancora le dinamiche dell'incidente: sul posto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Contatori manomessi in casa, denunciate cinque persone a CamporealeErano riusciti a realizzare dei bypass con cui abbattere del tutto, o quasi, i consumi di energia, esponendosi però al rischio di cortocircuiti e... Tamponamento a catena sulla strada per Mucinasso: cinque feritiÈ di cinque feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio del tamponamento tra più mezzi avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 aprile sulla strada... Temi più discussi: Tamponamento a catena in autostrada, coinvolti tre veicoli: in azione i soccorsi, traffico in tilt con code e rallentamenti; Fi-Pi-Li, tamponamento a catena e traffico bloccato: file anche sulle strade secondarie per ore; Tamponamento a catena lungo la strada statale 121 in direzione Catania: cinque auto coinvolte; Castenedolo, tamponamento a catena sulla Sp236: distrutta auto dei carabinieri/IL VIDEO. Foggia, tamponamento a catena su via Camporeale: tre le auto coinvolte e cinque i feriti x.com VIA CAMPOREALE Tamponamento a catena su via Camporeale: cinque feriti, coinvolti anche due minori (FOTO)FOGGIA — Paura nel pomeriggio di oggi su via Camporeale, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli. Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui due minori. Sul pos ... statoquotidiano.it Tamponamento a catena sulla tangenziale ovest, traffico in tiltLo scontro è avvenuto tra via Milano e via Rose, in direzione Castel Mella. Sul posto la Locale, gravi i disagi per la circolazione. quibrescia.it