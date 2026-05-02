Contatori manomessi in casa denunciate cinque persone a Camporeale

A Camporeale, cinque persone sono state denunciate per aver manomesso i contatori energetici nelle proprie abitazioni. Gli individui avevano installato dei bypass che riducevano drasticamente i consumi di energia, ma questa manomissione comportava anche il pericolo di cortocircuiti e incendi. Le autorità hanno scoperto le modifiche e proceduto con le denunce, evidenziando i rischi legati a interventi non autorizzati sugli impianti.

Erano riusciti a realizzare dei bypass con cui abbattere del tutto, o quasi, i consumi di energia, esponendosi però al rischio di cortocircuiti e incendi. I carabinieri hanno denunciato a Camporeale cinque persone, di età compresa tra i 21 e gli 82 anni, per furto aggravato di energia elettrica.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allacci abusivi e contatori manomessi: furti per quasi 50mila euro di energia Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia: denunciati tre imprenditoriControlli serrati dei carabinieri e della Polizia Municipale ai baretti di Chiaia: scoperti anche B&B che ospitavano clienti senza averne dato... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Palermo, furto di energia negli alloggi popolari: scattano 6 denunce. Centro estetico, bar e casa rubano l’energia elettrica: tre persone denunciate a Bagnoli e FuorigrottaControlli a tappeto quelli svolti dai carabinieri a Bagnoli e Fuorigrotta, quartieri della periferia occidentale di Napoli: tante le irregolarità riscontrate dai militari dell'Arma, tra contatori ... fanpage.it Contatori manomessi e furto di energia alle case popolari occupateContatori manomessi e furto di energia elettrica alle case popolari di Ciampino, alle porte di Roma. I carabinieri della locale tenenza, con il supporto della polizia locale, delle squadre di ... romatoday.it