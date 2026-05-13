Tale madre tale figlia | scontro generazionale al Quartiere Militare Borbonico

Al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove si tiene la prima assoluta di “Tale madre, tale figlia”, un dramma teatrale scritto da Laura Forti e adattato da Vincenzo Russo e Valeria D’Amore, diretto dallo stesso Russo. L’evento ha visto la partecipazione di attori e pubblico, portando in scena una narrazione che affronta il tema delle relazioni generazionali. La rappresentazione si svolge in un contesto storico e architettonico di grande rilevanza.

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