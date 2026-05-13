Il ministro degli Esteri e quello della Difesa hanno risposto alle domande delle Commissioni riunite Esteri, chiarendo che l’Italia non richiede una nuova operazione militare nel Golfo. Hanno precisato che l’impegno italiano in quella regione sarà avviato solo una volta raggiunta una soluzione pacifica. La discussione si è concentrata sulle modalità di coinvolgimento e sulle condizioni necessarie per un intervento.

La crisi dello Stretto di Hormuz è al centro dell’audizione dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il ministro della Difesa delineano la posizione dell’Italia rispetto “alle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione” nel tratto di mare fra Iran e Arabia Saudita. L’esecutivo ha già chiarito che il paese non aderirà ad alcuna missione senza prima un via libera votato dal Parlamento. «Sgombero il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Hormuz, Tajani: «Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, impegno solo dopo la pace»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Anche Vance contro il Papa: «Si attenga a questioni morali». Da Xi piano di pace nel Golfo in 4 punti. Una petroliera cinese rompe il blocco a Hormuz – La direttaNel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco...

Carburanti, i prezzi salgono subito dopo la crisi nel Golfo: il sospetto di una nuova speculazioneLa guerra contro l’Iran è iniziata da pochi giorni e già in Italia si registrano aumenti sensibili dei prezzi dei carburanti alla pompa.

Argomenti più discussi: Hormuz, Tajani: Non chiediamo di autorizzare una nuova missione militare; Tajani: Non chiediamo autorizzazione a una missione militare nel Golfo.

Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran reddit

Stretto di Hormuz, audizione dei ministri Tajani e CrosettoROMA - Mercoledì 13 maggio le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del vicepresidente ... lopinionista.it

Polemica sulle navi italiane nello Stretto di Hormuz: Per farle partire serve un votoLe opposizioni: va chiarita la natura della missione. Esecutivo mercoledì in Parlamento. Renzi: Per Rubio giornata buttata via ... repubblica.it