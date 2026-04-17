Hormuz riaperto ora l’Europa prepara la missione militare Meloni | Navi italiane? Solo col sì del Parlamento Ma Trump gela gli alleati – I video

Lo Stretto di Hormuz è stato riaperto dopo alcune settimane di chiusura, e ora i paesi europei si preparano a inviare una missione militare nella zona. La premier italiana ha dichiarato che le navi italiane partiranno solo con l’autorizzazione del Parlamento. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha comunicato di non sostenere l’iniziativa, lasciando gli alleati senza supporto ufficiale. È nata così una nuova coalizione di paesi intenzionati a tutelare la libertà di navigazione.

Una nuova Coalizione dei Volenterosi, questa volta per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. È quella che lanciano ufficialmente da Parigi oggi i principali leader europei convocati da Emmanuel Macron: all’Eliseo ci sono Giorgia Meloni, Keir Starmer e Friedrich Merz, collegata la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ma pure i rappresentanti di decine di altri Paesi, comprese secondo la lista di Parigi pure Cina e India. «Sono rimasto stupito io stesso dalla grande unità d’intenti tra tutti e da quanto facilmente abbiamo raggiunto conclusioni comuni», ammette il cancelliere tedesco Merz, «d’altra parte l’Fmi nei giorni scorsi ha indicato chiaramente la portata globale del pericolo» se Hormuz resta sigillato.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Meloni: "No a missione militare per forzare blocco Hormuz". Nuovi raid du Teheran. E gli Usa mandano tre navi e altri 4mila militari

Trump spinge gli alleati in guerra: “Esigiamo supporto militare a Hormuz”. L’Europa prende tempo, Tajani: “Non siamo coinvolti”L’Europa fa finta di non sentire, così Donald Trump fa alzare la voce all’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, nel tentativo di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Iran, dalla benzina ai voli: cosa potrebbe cambiare con l'apertura dello Stretto di Hormuz; Stretto di Hormuz aperto, cosa cambia per i voli ora: costo biglietti e restrizioni sui carburanti; Perché la riapertura dello stretto di Hormuz non cancellerà per magia i danni di oltre un mese di guerra; Stretto di Hormuz, cosa cambia con la riapertura? Il transito delle navi, i prezzi del petrolio e i risparmi per le famiglie. Gli scenari.

Medio Oriente, l'Iran: 'Hormuz è completamente aperto'. Trump: 'Il nostro blocco resta in vigore'L'annuncio di Teheran dopo la tregua in Libano. Axios: 'Nuovi colloqui probabilmente domenica. Gli Usa valutano un accordo, 20 miliardi in cambio dell'uranio' (ANSA) ... ansa.it

Stretto di Hormuz riaperto per tutta durata tregua | Verso incontro Iran Usa: 20 miliardi per l’uranioStretto di Hormuz, riapertura per tutta durata tregua: svolta Iran e verso incontro con Usa domenica. 20 miliardi in cambio dell'uranio per l'accordo? ilsussidiario.net

L'Iran: «Hormuz completamente riaperto». Trump: hanno accettato di non chiuderlo mai più - facebook.com facebook

+++ Araghchi: stretto Hormuz riaperto per tutta durata tregua +++ x.com