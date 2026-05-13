Il ministro degli Esteri ha dichiarato che nessuna nave italiana si muoverà verso lo stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Nel frattempo, un rapporto di un quotidiano statunitense riporta che l’Iran possiede ancora circa il 70% del suo arsenale missilistico. Le due notizie si concentrano su aspetti diversi: uno sulla condizione di un'eventuale operazione militare, l’altro sulla capacità militare di Teheran.

“Desidero per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “L’intento è condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l’impegno del Governo per la pace e, in questo quadro, il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”, ha aggiunto. La rappresentazione pubblica da parte dell’amministrazione Trump di un...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Nessuna nostra nave a Hormuz senza l’ok del Parlamento”. Nyt: “L’Iran ha ancora il 70% del suo arsenale missilistico”

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