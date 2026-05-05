Medio Oriente il colosso Maersk | Una nostra nave ha attraversato Hormuz sotto scorta degli Usa L' Iran nega

Il colosso danese del trasporto merci ha comunicato che una delle sue navi ha attraversato lo Stretto di Hormuz con la presenza di una scorta militare degli Stati Uniti. L’evento si è verificato ieri e, secondo l’azienda, l’operazione si è svolta senza intoppi. L’Iran ha invece negato che ci sia stata una protezione militare statunitense durante l’attraversamento.

Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, la Alliance Fairfax battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio e le è stata «offerta l’opportunità» di partire scortata dalle forze armate statunitensi. «La nave ha quindi lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari Usa" il 4 maggio, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. «Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell’equipaggio sono sani e salvi». Media Iran: "Nessuna conferma del...🔗 Leggi su Feedpress.me

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