Secondo le valutazioni dell'intelligence statunitense, l'Iran mantiene ancora circa il 70% delle sue scorte di missili balistici. Le fonti riferiscono che il paese dispone di capacità missilistiche significative, anche dopo eventuali limitazioni o controlli internazionali. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle attività militari e sulle potenzialità di armamento della regione. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora confermata dalle autorità iraniane.

Secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, l’Iran ha probabilmente ancora accesso a circa il 70% delle sue scorte di missili balistici prebelliche e a circa il 60% dei suoi lanciatori di missili. Lo riporta un rapporto del New York Times. Secondo il Times, quando l’8 aprile è entrato in vigore il cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti, Teheran aveva accesso a circa la metà dei suoi lanciatori di missili balistici. Da allora, il rapporto afferma che è riuscita a dissotterrare altri 100 lanciatori, portando il totale dei lanciatori missilistici operativi a circa il 60% del totale prebellico. Oltre ai lanciatori, il rapporto afferma che l’Iran sta anche lavorando per recuperare eventuali scorte di missili rimaste sepolte sotto le macerie degli attacchi statunitensi e israeliani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - NYT: Teheran ha ancora 70% scorte missili balistici

Iran Launches Fresh Ballistic Missile Attack On Israel

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