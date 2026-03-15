Iran Tajani risponde a Trump Non manderemo navi militari nello Stretto di Hormuz

Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che l’Italia non invierà navi militari nello Stretto di Hormuz. Ha inoltre affermato che il suo obiettivo è favorire una diminuzione delle tensioni nel Medio Oriente e ha sollecitato una maggiore coesione tra i paesi europei per affrontare la situazione. La risposta arriva dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti.

“Noinon siamo coinvolti in operazioni militariper forzare la situazione delloStretto di Hormuz“. Con queste parole, il ministro degli EsteriAntonio Tajanirisponde al presidente degli Stati UnitiDonald Trump, che ieri aveva esortato i partner diWashingtonadinviare navi di guerranel passaggio marittimo al fine di costringere l’Iranariaprirloal passaggio delle petroliere. Parlando poi dell’attacco condrone iranianoalla base diAli Al Salem in Kuwait, dove sono di stanza anche militari italiani, il vicepremier si mostradeciso e risoluto, affermando che il nostro Paesenon si fa intimidiree che le missioni all’esterocontinueranno. “Stiamoriducendo il personalenelle basi italiane nella regione– spiega Tajani –dobbiamomettere al sicuroil maggior numero di uomini ma continuando atenere fede agli impegni internazionali“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Tajani risponde a Trump “Non manderemo navi militari nello Stretto di Hormuz” Articoli correlati Iran, asse Meloni-Starmer-Merz: “Proteggeremo le navi nello Stretto di Hormuz”“Lavorare insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, in risposta alle crescenti minacce dell’Iran“. Leggi anche: Gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell'Iran nello stretto di Hormuz L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista” Altri aggiornamenti su Iran Tajani risponde a Trump Non... Temi più discussi: Guerra Iran, Tajani: Oltre 20mila rimpatri da inizio crisi. Hormuz minaccia economia; Iran, Financial times: Italia e Francia tentano dialogo con Teheran sullo Stretto di Hormuz. Tajani smentisce; Iran, Tajani Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto Hormuz; Iran, Tajani: Rimpatriati più di 20mila italiani. Iran, Tajani Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto HormuzMILANO (ITALPRESS) - Non stiamo trattando con l'Iran per far passare navi italiane nello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio ... vocedimantova.it Tajani: Non trattiamo con l'Iran per il passaggio da Hormuz. Il presunto accordo sottobanco e la smentitaNessun colloquio bilaterale riservato con i Pasdaran, assicura il governo italiano rispondendo all'indiscrezione del Financial Times. Trump esorta le navi a tirare fuori le palle e l'Ue invoca le Na ... today.it La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha bloccato circa il 20% del petrolio mondiale, facendo schizzare il greggio oltre i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022. L’Iran ha dimostrato di avere una leva che nessun attacco militare può neutralizzare i facebook Iraq: l’export di petrolio è fermo nello Stretto di Hormuz, Baghdad valuta rotte alternative x.com