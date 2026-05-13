Tajani mette in riga Conte | Forza Italia alternativa alla sinistra Sono i 5Stelle a non avere le idee chiare…

Il leader di Forza Italia ha affermato che il suo partito rappresenta un’alternativa alla sinistra, criticando i 5 Stelle per la mancanza di chiarezza sulle proprie posizioni. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra le forze politiche, mentre nel panorama politico si susseguono discussioni e ricostruzioni che alimentano un quadro di incertezza e confusione.

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Grande confusione sotto i cieli del campo largo, alimentati da gossip giornalistici e ricostruzioni immaginifiche. Come quelle su rocambolesche manovre di avvicinamento di Forza Italia al centrosinistra a discapito dei grillini per ribaltare il governo. Fantapolitica alla quale Antonio Tajani, seppure in ben altre faccende impegnato, risponde con durezza. Premessa. Intercettato dai cronisti in Transatlantico Giuseppe Conte dispensa una lezione di coerenza politica. Conte straparla di Forza Italia: incompatibile con noi. Forza Italia può prendere il posto del M5s nel centrosinistra? “Sono tutti ragionamenti che vengono fatti a tavolino. Mi sembra ben chiaro che un progetto alternativo a questo governo debba essere alternativo realmente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tajani mette in riga Conte: “Forza Italia alternativa alla sinistra. Sono i 5Stelle a non avere le idee chiare…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sulla legge elettorale il governo non sembra avere le idee chiareDopo mesi di dissidi interni e scelte contraddittorie, la destra oscilla tra la tentazione di fare di fretta e l'offerta di dialogo con le... Incontro ADL-Conte: le richieste del mister, idee chiareIl pareggio contro il Parma e la successiva vittoria dell’Inter a Como hanno spento definitivamente le speranze di rimonta per il Napoli. Il terremoto in Forza Italia e i nuovi equilibri tra Arcore e Palazzo ChigiDopo l’intervento dei Berlusconi, Meloni sa che Tajani non sarà più l’unico interlocutore. Mentre nel centrodestra si moltiplicano gli attriti, il partito azzurro guarda al centro. E, in vista delle ... lettera43.it Dai diritti ai candidati civici, Tajani presenta il nuovo manifesto di Forza ItaliaUn nuovo manifesto per Forza Italia, trentuno anni dopo quello lanciato da Berlusconi nel 1994. Ad annunciarlo è stato il segretario del partito, Antonio Tajani, con lo scopo di ritornare ad essere il ... ilfoglio.it