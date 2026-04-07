Sulla legge elettorale il governo non sembra avere le idee chiare

Il governo sta affrontando difficoltà nel definire una posizione chiara sulla legge elettorale. Dopo mesi di dibattiti e decisioni contrastanti, il panorama politico della destra appare diviso tra diverse opzioni senza una direzione unitaria. Le tensioni interne e le variazioni di orientamento hanno rallentato il percorso verso una proposta condivisa, lasciando aperti vari scenari sul futuro della normativa elettorale.

Dopo mesi di dissidi interni e scelte contraddittorie, la destra oscilla tra la tentazione di fare di fretta e l'offerta di dialogo con le opposizioni Da quasi due anni la destra parla di riforma della legge elettorale, cioè la norma che stabilisce come si spartiscono i seggi in parlamento tra i partiti in base ai voti che hanno preso alle elezioni politiche. All’inizio del 2024 il tema si pose perché bisognava trovare un nuovo sistema di voto che fosse compatibile con la riforma costituzionale del premierato, fortemente voluta da Giorgia Meloni, che introduceva in sostanza l’elezione diretta del presidente del Consiglio. In un secondo... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Sulla legge elettorale il governo non sembra avere le idee chiare Perso il referendum, il governo accelera sulla legge elettoraleNemmeno il tempo di metabolizzare la bocciatura della riforma sulla giustizia, che il governo già accelera su un altro tema caro al centrodestra, la... Legge elettorale, il governo accelera: chiudere prima del referendum sulla giustizia. Con l’incognita VannacciSe il No dovesse imporsi, la nuova legge elettorale resterebbe comunque in piedi, già incardinata e pronta a ridisegnare i rapporti di forza La... Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Temi più discussi: Legge elettorale, dal 31 marzo iter in commissione ma crescono i dubbi nella maggioranza; Legge elettorale, Meloni tira dritto sulla riforma; Legge elettorale, iter al via in Parlamento: i nodi e le ipotesi; Legge elettorale, nuova sfida centrodestra: Ma niente colpi di mano, noi aperti al confronto. Misure governo, informativa in Aula di Meloni il 9 aprile. Via a iter legge elettoraleLeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, al via oggi i lavori in Aula. Meloni pronta a riferire su misure governo ... tg24.sky.it Frena la legge elettorale. Confronto già in salita, lite sul voto all’esteroGiovedì si decide sul perimetro della riforma: opposizioni pronte a non sedersi al tavolo. FI: discutiamo di tutto. Pd: via il premierato ... repubblica.it La solita storia. Governo in difficoltà, quindi cambio della legge elettorale. Come fece Renzi nel 2027/18. Sulla riforma elettorale la destra dice di voler mettere la quarta: “Se il centrosinistra dice no, andiamo avanti”. Da giovedì le prime votazioni: la maggioranz - facebook.com facebook Nuova legge elettorale, maggior governabilità o rappresentanza Il disegno di legge del centrodestra x.com