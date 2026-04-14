L'incontro tra il direttore generale e l'allenatore ha portato alla luce le richieste del mister, che ha condiviso le sue idee in modo diretto. Dopo il pareggio contro il Parma e la vittoria dell’Inter a Como, le possibilità di agganciare la vetta si sono ridotte drasticamente. La situazione si è complicata per il Napoli, che ora si trova a dover affrontare le ultime partite con poche speranze di recupero.

Il pareggio contro il Parma e la successiva vittoria dell’Inter a Como hanno spento definitivamente le speranze di rimonta per il Napoli. I punti di distacco dai nerazzurri sono diventati nove e adesso l’obiettivo diventa consolidare il proprio posto tra le prime quattro in classifica. Ottenuto questo obiettivo, Antonio Conte sarà pronto ad incontrare Aurelio De Laurentiis per discutere del proprio futuro, presentando alcune richieste in vista della prossima stagione. Napoli, le tre domande che Conte porrà a De Laurentiis. Nel mese di giugno, al termine di questa stagione, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per discutere del futuro del tecnico.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Incontro ADL-Conte: le richieste del mister, idee chiare

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