Vertenza Natuzzi sindacati pronti alla mobilitazione | Nel piano aziendale ancora tagli e chiusure

I sindacati annunciano proteste per le nuove misure aziendali, causate dai tagli e dalle chiusure nel piano di Natuzzi. La discussione di oggi in Confindustria Bari non ha portato a un accordo, spingendo i rappresentanti dei lavoratori a prepararsi a manifestare. La decisione arriva dopo che i negoziati preliminari non sono riusciti a trovare soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro. La tensione tra le parti si fa più evidente.

La rottura dopo il tavolo convocato in Confindustria. In una nota congiunta le organizzazioni sindacali annunciano "assemblee in tutti gli stabilimenti" in vista del tavolo in programma al Mimit il 2 marzo Dopo i tentativi di far ripartire il dialogo, salta il confronto per la vertenza Natuzzi. In seguito al tavolo convocato oggi in Confindustria Bari, i sindacati si dicono pronti alla mobilitazione. Al centro delle contestazioni c'è il piano presentato dall'azienda. "A fronte della presentazione del piano aziendale, che continua a prevedere tagli e riduzioni, chiusure di stabilimenti, ulteriori esternalizzazioni delle produzioni e il mancato rientro delle stesse dalla Romania", si legge in una nota congiunta, "le organizzazioni sindacali hanno unitariamente proclamato la mobilitazione". 🔗 Leggi su Baritoday.it

Vertenza Natuzzi, confronto in Regione. I sindacati: "Dall'azienda ora risposte celeri, occupazione va tutelata"Oggi si è svolto in Regione un confronto sulla vertenza Natuzzi, con l'obiettivo di affrontare le questioni relative alla tutela dell’occupazione.

Cup, sindacati pronti alla mobilitazione: "Nessuna risposta alle nostre richieste"Formula Servizi non ha ancora risposto alle richieste dei sindacati, scatenando nuove proteste per il servizio Cup dell’Asl Toscana Sud Est.

