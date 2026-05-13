Tafferugli durante il corteo pro Pal del 22 settembre 2025 Ancora arresti domiciliari e obbligo di firma
Otto mesi dopo la manifestazione pro Palestina del 22 settembre 2025 a Milano, si segnalano ancora le conseguenze dei tafferugli avvenuti nei pressi della stazione Centrale. Durante le proteste, sono state effettuate alcune misure restrittive nei confronti di alcuni partecipanti, tra cui arresti domiciliari e obblighi di firma, e tali provvedimenti sono ancora in vigore. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.
Milano, 13 maggio 2026 – Sono passati otto mesi dalla manifestazione pro Palestina del 22 settembre a Milano e le conseguenze dei tafferugli, in particolare quelli che si erano verificati nei dintorni della stazione Centrale, si vedono ancora oggi. È in corso da questa mattina, infatti, l'ultima tranche delle misure giudiziarie nei confronti delle persone ritenute coinvolte nei disordini. La ricostruzione della guerriglia urbana: dall'assalto alla Centrale agli scontri nelle strade (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La Digos di Milano sta eseguendo arresti domiciliari e misure di obbligo di firma. Al momento non si conoscono i...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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