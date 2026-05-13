Tafferugli durante il corteo pro Pal del 22 settembre 2025 Ancora arresti domiciliari e obbligo di firma

Otto mesi dopo la manifestazione pro Palestina del 22 settembre 2025 a Milano, si segnalano ancora le conseguenze dei tafferugli avvenuti nei pressi della stazione Centrale. Durante le proteste, sono state effettuate alcune misure restrittive nei confronti di alcuni partecipanti, tra cui arresti domiciliari e obblighi di firma, e tali provvedimenti sono ancora in vigore. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

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