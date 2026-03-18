corteo pro pal 6 misure cautelari e 8 interrogatori preventivi per gli scontri di settembre a milano linea dura della procura contro i centri sociali

La procura di Milano ha emesso sei misure cautelari e ha convocato otto interrogatori preventivi in relazione agli scontri avvenuti a settembre durante il corteo pro Palestina. La linea adottata dall’autorità giudiziaria si distingue per una posizione severa nei confronti dei partecipanti ai disordini, evidenziando un’attenzione particolare verso gli eventi di quel giorno. Nessun dettaglio su eventuali nomi o motivazioni, solo fatti concreti.

Chiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per ostacolare l’azione del governo, dovrà rivedere le sue convinzioni alla luce dell’ennesima stretta decisa dalla procura di Milano contro i partecipanti del corteo per la Palestina del 22 settembre scorso. Le misure cautelari e interrogatori preventivi. La gip Giulia D’Antoni ha infatti disposto ieri le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di firma a carico di sei giovani accusati di vari reati, tra cui resistenza aggravata, lesioni ai danni di alcuni agenti, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi improprie e ha fissato per altri otto indagati gli interrogatori preventivi, prima di decidere, per il 25 marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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