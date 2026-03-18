La procura di Milano ha disposto sei misure cautelari e otto interrogatori preventivi nei confronti di persone coinvolte negli scontri durante il corteo pro-Palestina del 22 settembre scorso. L’azione si inserisce in un’operazione di repressione condotta contro i partecipanti ai disordini, con l’obiettivo di fare luce sulle responsabilità. La procura ha inoltre avviato approfondimenti sui fatti accaduti durante la manifestazione.

Chiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per screditare l’azione repressiva del governo Meloni, dovrà ricredersi alla luce dell’ennesima stretta decisa dalla procura di Milano contro i partecipanti del corteo per la Palestina del 22 settembre scorso. Le misure cautelari e interrogatori preventivi. La gip Giulia D’Antoni ha infatti disposto ieri le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di firma a carico di sei giovani accusati di vari reati, tra cui resistenza aggravata, lesioni ai danni di alcuni agenti, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi improprie e ha fissato per altri otto indagati gli interrogatori preventivi, prima di decidere, per il 25 marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sei misure cautelari e 8 interogatori preventivi per gli scontri del corteo pro-pal di settembre scorso a Milano. La mano pesante della procura contro i centri sociali

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