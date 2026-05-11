Durante gli Europei di Taekwondo 2026 a Monaco, Dennis Baretta ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -68 kg maschile. L’atleta italiano è arrivato fino alla semifinale, dove ha perso contro un avversario turco, ma ha comunque ottenuto il terzo posto finale. La giornata ha visto Baretta impegnato in più incontri, dall'inizio fino alla sfida decisiva per il podio.

Dennis Baretta è medaglia di bronzo agli Europei di Taekwondo 2026. L'azzurro chiude al terzo posto nella categoria -68 kg maschile al termine di una giornata che lo ha visto protagonista dal primo combattimento fino alla semifinale, persa contro il turco Berkay Erer. Baretta ha aperto il suo Europeo ai sedicesimi superando il lussemburghese Sekou Coulybaly, per poi conquistare gli ottavi battendo il tedesco Emre Cavusman. Ai quarti l'azzurro ha firmato la prova che è valsa la medaglia: contro l'ungherese Levente Mark Jozsa è 2-1 al termine di un combattimento equilibrato, con il round decisivo gestito con lucidità e ritmo crescente. In semifinale, contro il turco Erer, Baretta ha ceduto 0-2, centrando comunque il bronzo, prima medaglia azzurra di questi Campionati Europei.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg

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