Europei di taekwondo 2026 | Iurlaro in semifinale terza medaglia azzurra di fila a Monaco

Durante gli Europei di taekwondo del 2026 a Monaco, un atleta italiano di 19 anni ha raggiunto la semifinale nella categoria dei -63 kg, dopo aver vinto tre incontri senza perdere un round. Campione d’Europa Under 21 in carica, il giovane si prepara ora ad affrontare la testa di serie numero uno, conquistando così la terza medaglia azzurra consecutiva in questa manifestazione.

Il 19enne pugliese, campione d’Europa Under 21 in carica, supera tre incontri senza perdere un round nei -63 kg e sfiderà in semifinale la testa di serie numero uno. Italia sul podio per la terza giornata consecutiva. L’Italia del taekwondo non si ferma a Monaco di Baviera. Ai Campionati Europei 2026 arriva la terza medaglia consecutiva in altrettante giornate di gara: dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg e l’argento di Abdelrahman Touiar nei -58 kg, è Ludovico Iurlaro a regalare un nuovo podio alla spedizione azzurra. Il 19enne pugliese ha conquistato l’accesso alle semifinali nella categoria -63 kg, non olimpica, nel torneo continentale di livello G4 valido per il ranking mondiale e olimpico.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ludovico Iurlaro in versione schiacciasassi agli Europei di taekwondo! Già al sicuro la terza medaglia azzurraProsegue con la media di una medaglia al giorno l’avventura dell’Italia a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande...

Europei di taekwondo 2026: Touiar in semifinale, seconda medaglia azzurra assicurata. Quinta Frassica, fuori MaturoIl giovane talento italiano, convocato all’ultimo momento al posto dell’infortunato Dell’Aquila, batte la testa di serie numero uno nei quarti e si...

Temi più discussi: Campionati europei di taekwondo 2026: programma, italiani e italiane in gara e dove vedere gli incontri; Europei taekwondo 2026 oggi: orari 13 maggio, tv, streaming, italiani in gara; Europei Taekwondo Monaco 2026, Dennis Baretta è bronzo nei -68 kg; Monaco: Abderrahman Touiar si esalta nei -58 kg degli Europei e conquista l'argento a 16 anni.

Sempre più in alto Dennis! Dopo i titoli continentali nelle categorie giovanili e la vittoria ai Giochi Europei di Cracovia 2023, l’azzurro del taekwondo ha conquistato a Monaco il bronzo europeo nella categoria -68kg. #ItaliaTeam @taekwondofita x.com

Europei di taekwondo 2026: Iurlaro in semifinale, terza medaglia azzurra di fila a MonacoIl 19enne pugliese, campione d'Europa Under 21 in carica, supera tre incontri senza perdere un round nei -63 kg e sfiderà in semifinale la testa di serie numero ... sportface.it

Ludovico Iurlaro in versione schiacciasassi agli Europei di taekwondo! Già al sicuro la terza medaglia azzurraProsegue con la media di una medaglia al giorno l'avventura dell'Italia a Monaco di Baviera per i Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande ... oasport.it