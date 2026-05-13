Tabellone a sorpresa per Sinner a Roma | un solo top10 tra le teste di serie rimaste

A sorpresa, il tabellone di Roma vede solo un tennista tra le prime dieci teste di serie ancora in gara, mentre sette sono i favoriti eliminati. Tra i qualificati per i quarti di finale ci sono sette teste di serie e un lucky loser, che hanno superato i match precedenti nel torneo ATP Masters 1000. La competizione prosegue con alcune novità rispetto alle aspettative iniziali.

Sette teste di serie ed un lucky loser: sono questi i numeri degli otto tennisti qualificati per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, è però uno dei soli due giocatori nella top ten mondiale ancora in corsa nel torneo capitolino. Dopo l’azzurro, infatti, il tennista con la più bassa testa di serie ancora in corsa è il russo Daniil Medvedev, numero 7 del seeding e potenziale avversario di Sinner in semifinale, seguito dal connazionale Andrey Rublev, numero 12, che invece sfiderà l’azzurro nei quarti. Nella parte bassa del tabellone, invece, il favorito del seeding, invece, ora è un...🔗 Leggi su Oasport.it

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