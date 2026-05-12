Oggi sul Centrale del Foro Italico si svolge il match tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sul tabellone si segnalano ancora alcune teste di serie, mentre due tennisti russi sono tra i possibili avversari successivi di Sinner. Il torneo prosegue con diversi incontri che potrebbero modificare gli incroci futuri e la composizione del quadro finale.

Jannik Sinner è atteso oggi sul Centrale del Foro Italico nel derby con Andrea Pellegrino che mette in palio un posto ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno al mondo parte ovviamente con tutti i favori del pronostico contro il 29enne pugliese proveniente dalle qualificazioni e al debutto assoluto nel tabellone principale di un Masters 1000. In caso di successo, il percorso del fuoriclasse altoatesino proseguirebbe giovedì 14 maggio contro il vincente della sfida odierna tra il russo Andrey Rublev (n.12 del seeding) e l’esperto georgiano Nikoloz Basilashvili, capaci di sconfiggere ai sedicesimi rispettivamente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e lo statunitense Brandon Nakashima.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come è cambiato il tabellone di Sinner a Roma: le teste di serie superstiti e una possibile doppia insidia russa

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Il primo servizio di Sinner reddit

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