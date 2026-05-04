Internazionali d'Italia 2026 sorteggiato il tabellone | Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurre

Il tabellone degli Internazionali BNL d'Italia 2026 è stato ufficialmente sorteggiato e il torneo si svolgerà a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, che è la prima testa di serie, entrerà in campo al secondo turno, dopo aver usufruito del turno di riposo iniziale. Tra le altre notizie, tre tennisti italiani sono stati inseriti tra le teste di serie del torneo.

Sorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d'Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà al secondo turno, dopo il bye del primo. Il programma e gli avversari dei tennisti azzurri in gioco sui campi del Foro Italico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Quando il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2026: orario, tv, streaming, teste di serieL’attesa cresce e l’aria si riempie di quell’energia tipica dei grandi appuntamenti. Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, teste di serieOggi, a partire dalle 10:30, lo splendido scenario di Piazza del Popolo a Roma sarà teatro della cerimonia ufficiale del sorteggio dei tabelloni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; IBI 26, evoluzione nel segno della storia e dell'identità; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Internazionali di Roma 2026: quando andare, come viverli e perché ne vale davvero la pena. Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, teste di serieOggi, a partire dalle 10:30, lo splendido scenario di Piazza del Popolo a Roma sarà teatro della cerimonia ufficiale del sorteggio dei tabelloni ... oasport.it Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone del torneo Italiano: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà al secondo turno, dopo il bye del primo. Il ... fanpage.it Internazionali Roma, sorteggiato il primo turno delle italiane - facebook.com facebook I due attivisti della #Flotilla arrestati da Israele in acque internazionali sono comparsi oggi in tribunale, con le manette ai polsi e ai piedi. Estesa la loro carcerazione di altri due giorni. Protestano i Governi internazionali. #Tg3 x.com