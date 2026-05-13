Il 26 maggio si svolgerà il primo intervento con Symani, un robot medico progettato per eseguire microchirurgia e procedure mini invasive. La chirurgia ricostruttiva, che utilizza questa tecnologia, mira a ridurre gli interventi tradizionali e a migliorare i risultati per i pazienti. La procedura sarà eseguita su una donna che ha subito una mastectomia, segnando un passo avanti nel campo delle tecniche ricostruttive.

Chirurgia ricostruttiva, poco invasiva, del futuro. Il primo intervento sarà il 26 maggio su una paziente che ha subito mastectomia. Symani aiuterà i chirurghi dell’ ospedale Cisanello a ridare la vita in ogni senso alle persone. È stato inaugurato ieri mattina alla presenza di Giani. Per primo è stato il prof Francesco Acerbi, direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia, a utilizzarlo. Poi è toccato al presidente della Regione che ha anche scherzato sul colore del test: posizionare piccoli pezzi di plastica su piattini colorati. "Preferisco il viola", ha detto, riferendosi alla Fiorentina. "L’ultima arrivata – ha aggiunto – è l’unica piattaforma in Toscana, la quinta in Italia e la 19esima in tutta Europa".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Symani, il super robot medico: "Micro chirurgia e mini invasività"

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