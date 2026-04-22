Miracolo al Santa Corona | salva il cuore con una mini-chirurgia

Un intervento di chirurgia toracica mini-invasiva è stato eseguito con successo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove un team di medici ha affrontato un caso clinico particolare e difficile. La procedura, di dimensioni ridotte, ha consentito di intervenire su un cuore compromesso, risolvendo una situazione complessa senza ricorrere a tecniche più invasive. L’operazione si è conclusa positivamente, confermando le competenze del personale sanitario coinvolto.

Un’importante operazione di chirurgia toracica mini-invasiva è stata portata a termine con successo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove un team specializzato ha risolto un caso clinico raro e complesso. Un paziente è stato salvato da una massiccia bolla enfisematosa che occupava gran parte del torace, compromettendo la funzionalità polmonare e spostando fisicamente la posizione del cuore. La gravità della patologia era evidente nei sintomi quotidiani dell’uomo, il quale faticava a respirare correttamente anche per compiere i minimi movimenti. La sacca d’aria anomala non solo limitava lo spazio vitale del polmone, ma esercitava una pressione tale da spingere il cuore verso il lato opposto del torace, creando un disequilibrio meccanico pericoloso per la vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo al Santa Corona: salva il cuore con una mini-chirurgia Notizie correlate Glaucoma: a Legnago la nuova chirurgia mini-invasiva salva la vistaL’ospedale Mater Salutis di Legnago ha segnato un passo avanti nella lotta contro il glaucoma, con l’esecuzione di un recente intervento di chirurgia... 20 anni di incubo: fine con chirurgia mini-invasivaUna paziente di 63 anni, identificata con il nome di fantasia Laura, ha superato un ventennio di sofferenza polmonare grazie a un intervento... Contenuti di approfondimento Riqualificazione del Santa Corona, stanziati 244 milioni di euroGenova - La Giunta regionale ha approvato la programmazione strategica degli investimenti in sanità relativi alle risorse disponibili ai sensi dell'art. 20 e dei fondi regionali. Il provvedimento ... ilsecoloxix.it Conio (Asl1): Santa Corona eccellenza nell’endoscopia digestiva. Farà scuola per i giovaniSanremo – Massimo Conio, sanremese, primario di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sottolinea così la necessità di investire ulteriormente nella ... ilsecoloxix.it