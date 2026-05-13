Svolta sull' aeroporto di Grazzanise | lo scalo casertano inserito nel piano nazionale
L’aeroporto di Grazzanise, situato nella provincia di Caserta, è stato incluso nel piano nazionale aeroporti 2026-2035. La decisione è stata comunicata ieri in occasione della presentazione del documento di indirizzo politico e tecnico dedicato allo sviluppo del settore aereo, avvenuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La scelta rappresenta un passo importante per il futuro dello scalo, che ora rientra nelle strategie di pianificazione del settore.
L’aeroporto di Grazzanise è stato inserito nel piano nazionale aeroporti 2026-2035. Il documento di indirizzo politico e tecnico per lo sviluppo del settore aereo è stato presentato nella giornata di ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."Come abbiamo sempre auspicato, la.🔗 Leggi su Casertanews.it
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