Il Questore Leuci in visita al Commissariato di Telese Terme

Il Questore della Provincia di Benevento, Dott. Giovanni Leuci, ha visitato il Commissariato di Telese Terme. Durante l'incontro, ha incontrato il personale della stazione di polizia locale e ha esaminato le attività quotidiane svolte nel territorio. La visita si è concentrata sulla verifica delle procedure operative e sulla situazione della sicurezza locale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali iniziative o interventi specifici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore della Provincia di Benevento Dott. Giovanni Leuci si è recato in visita ufficiale presso il Commissariato di PS di Telese Terme (BN), dove ha avuto la possibilità di incontrare tutto il personale in servizio, esprimendo apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nello svolgimento delle attività istituzionali a tutela della sicurezza pubblica. Nell’occasione, sono state consegnate diverse lodi al personale, sia in servizio che in quiescenza, quale riconoscimento per l’elevata professionalità, l’impegno e il senso del dovere dimostrati nel corso della carriera. La visita ha rappresentato un importante momento di condivisione e valorizzazione del lavoro svolto dagli operatori della Polizia di Stato sul territorio, rafforzando il legame tra l’Amministrazione e il personale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Questore Leuci in visita al Commissariato di Telese Terme Notizie correlate Marcantonio (PD): “Al nuovo questore Leuci i migliori auguri di buon lavoro”“Desidero rivolgere i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nominato nuovo Questore di Benevento”. Matera (FdI): “Buon lavoro al nuovo Questore Giovanni Leuci”“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nuovo Questore di Benevento”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa della Polizia, il questore Leuci: Reati in calo ma guardia sempre alta; Festa della Polizia. Le direttrici del Questore di Benevento, Leuci - VIDEO; Arpaise incontra il nuovo questore Leuci: congratulazioni al concittadino Walter Mazzone per l'encomio ricevuto; Foto - Festa della Polizia di Stato a Benevento: le direttrici del Questore Leuci. Da Arpaise a Benevento sindaco e Associazione Combattenti omaggiano il nuovo Questore LeuciLa comunità di Arpaise, rappresentata dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi e dal Presidente dell'Associazione Combattenti Guerra di Liberazione Giovanni Russo, ha ... teleradio-news.it Arpaise incontra il nuovo questore Leuci: congratulazioni al concittadino Walter Mazzone per l’encomio ricevutoLa comunità di Arpaise, rappresentata dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi e dal Presidente dell’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione Giovanni Russo, ha partecipato Venerdì 10 Aprile, presso il ... ntr24.tv Da Arpaise a Benevento sindaco e Associazione Combattenti omaggiano il nuovo Questore Leuci La comunità di Arpaise, rappresentata dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi e dal Presidente dell’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione Giovanni Russo - facebook.com facebook