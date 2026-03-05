Andrea Viliani alla guida della piattaforma digitale del patrimonio culturale italiano

Il Ministero della Cultura ha nominato Andrea Viliani come curatore e coordinatore della DHGP – Digital Heritage Gateway Platform, una piattaforma digitale dedicata al patrimonio culturale italiano. Questa iniziativa strategica mira a sviluppare un metaverso museale, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale attraverso strumenti digitali. La nomina riguarda un ruolo di responsabilità nel progetto, volto alla gestione e allo sviluppo della piattaforma.

ROMA – Andrea Villani è stato nominato curatore e coordinatore della DHGP – Digital Heritage Gateway Platform, l'iniziativa strategica del Ministero della Cultura che punta alla creazione di un vero e proprio metaverso museale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La nomina è stata comunicata dalla Direzione Generale Musei, che coordina il progetto. L'obiettivo della piattaforma è sperimentare nuove forme di conservazione, fruizione, narrazione e valorizzazione digitale dei beni culturali, favorendo modalità innovative di accesso e partecipazione ai contenuti museali. Un metaverso per i musei italiani. La Digital.

