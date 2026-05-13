Nelle regioni alpine svizzere si registra un calo delle temperature che riporta il clima a quello di febbraio, con neve che cade anche a 800 metri di altitudine. Le condizioni di viaggio sulle strade sono soggette a variazioni e potrebbero peggiorare nelle prossime ore. Le zone più colpite dal ritorno del gelo sono quelle a quote più basse, dove la neve e il gelo potrebbero creare disagi alla circolazione.

? Domande chiave Come cambieranno le condizioni di viaggio sulle strade alpine nelle prossime ore?. Quali zone subiranno l'impatto maggiore di questo improvviso ritorno del gelo?. Perché la neve è scesa a quote così basse in pieno maggio?. Quando torneranno le temperature primaverili dopo questo brusco stacco termico?.? In Breve Neve tra 10 e 40 centimetri accumulata sopra i 1500 o 2000 metri.. Temperature a Davos con minime allo zero e massime intorno ai 3 gradi.. Miglioramento graduale e ritorno del sole previsti entro le prossime 24 o 48 ore.. Rischi per la mobilità tra gli 800 e i 900 metri per strade scivolose.. La neve cade fin sotto gli 800 metri in Svizzera questo mercoledì 13 maggio, con temperature che ricordano il gelo di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svizzera, neve a 800 metri: torna il gelo con temperature da febbraio

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