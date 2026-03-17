Un fronte freddo si sta avvicinando alla Toscana e porterà vento forte e piogge leggere nella giornata di mercoledì 18 marzo 2026. La perturbazione interesserà principalmente il centro della regione, dalla costa alle zone interne, e si prevede anche la caduta di neve sopra gli 800 metri. Per il giorno successivo è stata diramata un’allerta gialla per condizioni di rischio.

FIRENZE – È in arrivo in queste ore un fronte freddo sulla Toscana, che porterà in particolare sul centro della nostra regione, dalla costa fino alle zone interne, nella giornata di domani, mercoledì 18 marzo 2026, vento forte e deboli piogge sull’Appennino. Saranno possibili anche deboli nevicate oltre gli 800 metri. In particolare già nella serata di oggi, 17 marzo, è previsto un rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 kmh in pianura e fino a 50-60 kmh sui rilievi centro-meridionali e sulla costa. Domani, mercoledì 18, è previsto un ulteriore rinforzo con vento forte da nord-est con raffiche fino a 50-70 kmh in pianura, 60-80 kmh in collina e fino a 80-100 kmh in montagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla mercoledì 18. Torna la neve sopra gli 800 metri. Le zone a rischio

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