Nell'Alto Adige, le basse temperature hanno portato neve a quote di circa 1.800 metri, causando un calo improvviso delle temperature. Le autorità stanno valutando come proteggere le colture più sensibili agli sbalzi termici e stanno monitorando i passi alpini che, a causa delle precipitazioni, potrebbero rimanere chiusi al traffico. La situazione meteo resta sotto osservazione, con aggiornamenti sulle strade e le attività agricole.

? Punti chiave Come proteggere le colture delicate dopo il calo termico improvviso?. Quali passi alpini rimarranno chiusi a causa della neve?. Perché la tradizione dei Santi di Ghiaccio coincide con questo gelo?. Quando è prevista la riapertura dei valichi di Rombo e Stalle?.? In Breve Tradizione dei Santi di Ghiaccio legata a San Mamerto dell'11 maggio.. Passi dello Stelvio, di Rombo e di Stalle attualmente chiusi al traffico.. Possibile riapertura dei valichi di Rombo e Stalle per mercoledì prossimo.. Temperature a Solda scese a 1°C e a San Valentino alla Muta a 4°C.. La perturbazione gelida che sta attraversando l’Alto Adige in queste ore ha causato un brusco calo termico a Bolzano, dove il termometro è sceso da 21 a 16 gradi in pochissimo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige, il gelo colpisce: neve a 1.800 metri e temperature in calo

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