Oggi alle 19:30 al Modigliani Forum di Livorno si gioca Italia contro Gran Bretagna, partita valida per la quarta giornata del girone D delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per questa importante fase di qualificazione.

L’Italbasket torna in campo oggi lunedì 19:30 al Modigliani Forum di Livorno per affrontare nuovamente la Gran Bretagna per la quarta giornata del girone D nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. Gli azzurri non hanno tremato nella trasferta di venerdì sera a Newcastle upon Tyne vincendo per 57-93 con 19 punti di un ottimo Nico Mannion e 11 punti di Amedeo Della Valle, con 8 punti del debuttante Giovanni Veronesi. Al gruppo agli ordini del CT Luca Banchi si sono aggregati anche pedine importanti come Giampaolo ‘Pippo’ Ricci e Gabriele Procida, per chiudere questa ‘finestra’ con un doppio successo. La Gran Bretagna proverà... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Gran Bretagna oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Leggi anche: Su che canale Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Aggiornamenti e notizie su Italia Gran Bretagna.

Temi più discussi: WC 2027 Qualifiers. Gran Bretagna-Italia 57-93 (Mannion 19). Banchi: Concentrati fin dall'inizio. Ora resettare; Qualificazioni mondiali basket, gli highlights di Gran Bretagna Italia 57-93; La Gran Bretagna è pochissima cosa: l'Italia di super Mannion vince di 36!; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming.

Italia-Gran Bretagna oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, programma, streamingL’Italbasket torna in campo oggi lunedì 19:30 al Modigliani Forum di Livorno per affrontare nuovamente la Gran Bretagna per la quarta giornata del girone ... oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: fondamentale vincere per non dilapidare tuttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Gran ... oasport.it

Palla a due domani sera alle 19.30 per Italia-Gran Bretagna a Livorno. Nel roster degli azzurri fuori Momo Diouf per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il ra - facebook.com facebook

Basket: l'Italia vince in trasferta contro la Gran Bretagna 93-57 x.com