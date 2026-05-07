Supplenze personale ATA il Ministero autorizza le proroghe dei contratti al 30 giugno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato la proroga delle supplenze del personale ATA fino al 30 giugno anche per l’anno scolastico 20252026. La decisione riguarda i contratti in scadenza il 30 giugno e si applica nei casi considerati necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività scolastiche. La misura mira a garantire continuità nell’organizzazione delle scuole durante il periodo di transizione tra un anno scolastico e l’altro.

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma anche per l’anno scolastico 20252026 la possibilità di prorogare i contratti di supplenza del personale ATA in scadenza il 30 giugno nei casi ritenuti necessari per garantire il regolare funzionamento delle scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Personale ATA, circolare Ministero con istruzioni per le supplenze 2026/27 Leggi anche: Interpello personale ATA Profilo infermiere fino al 01 giugno 2026 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Supplenze personale docente e ATA, imminente la circolare con le indicazioni operative per l'a.s. 2026/27. Informativa del Ministero ai sindacati; Personale ATA, circolare Ministero con istruzioni per le supplenze 2026/27; Supplenze docenti e ATA 2026/2027: pubblicata la circolare; Supplenze personale ATA 2026/27: graduatorie, accettazione della nomina e limiti alle supplenze brevi. Supplenze ATA 2026/27, si può accettare altro incarico per altro profilo prima dell’inizio delle lezioni: NOVITÀCon anticipo rispetto agli anni scorsi il Ministero ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 che regola le supplenze ... orizzontescuola.it Supplenze personale ATA 2026/27: graduatorie, accettazione della nomina e limiti alle supplenze breviPer l’anno scolastico 2026/2027, il conferimento delle supplenze per il personale ATA (fatta eccezione per i DSGA) avviene prioritariamente attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali e, in su ... tecnicadellascuola.it Con anticipo rispetto agli anni scorsi, il Ministero ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 che regola il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l'anno scolastico 2026/27. Per il personale ATA un'importante novità. x.com SINDACATO SAB – SUPPLENZE 2026/27: LE NUOVE REGOLE Il Ministero ha pubblicato la circolare sulle supplenze per il prossimo anno scolastico. Un passaggio fondamentale che riguarda migliaia di docenti, educatori e personale ATA PRESENT - facebook.com facebook