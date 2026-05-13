Superstrada Olivieri risponde ai sindaci | ‘Visione parziale dei fatti
Un rappresentante della Provincia ha risposto ai sindaci riguardo alle accuse di comunicazione parziale sulla questione della superstrada. La Provincia ha chiesto chiarimenti sul motivo per cui i sindaci abbiano presentato una versione dei fatti considerata incompleta. Inoltre, è stato sollevato il problema di come sia stato possibile modificare un appuntamento con solo 65 minuti di preavviso. La discussione si concentra sui dettagli delle comunicazioni e delle tempistiche tra le parti coinvolte.
? Domande chiave Perché la Provincia denuncia una comunicazione parziale da parte dei sindaci?. Come è stato possibile spostare l'appuntamento con soli 65 minuti di preavviso?. Chi interverrà per risolvere lo scontro tra Provincia e comuni limitrofi?. Quali dati tecnici presenterà Olivieri alla Prefettura per smentire i sindaci?.? In Breve Cambio orario riunione comunicato via mail alle 8:55 per incontro fissato alle 9:30.. La Viceprefetto Vicario Reggente Lazzari presiederà il tavolo tecnico di mediazione prefettizia.. La Provincia ha richiesto aggiornamenti alla Direzione Lavori per rispondere ai sindaci.. Gestione cantiere coinvolge i tratti stradali di proprietà di Savona, Quiliano e Vado.🔗 Leggi su Ameve.eu
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