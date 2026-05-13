Superstrada Olivieri risponde ai sindaci | ‘Visione parziale dei fatti

Un rappresentante della Provincia ha risposto ai sindaci riguardo alle accuse di comunicazione parziale sulla questione della superstrada. La Provincia ha chiesto chiarimenti sul motivo per cui i sindaci abbiano presentato una versione dei fatti considerata incompleta. Inoltre, è stato sollevato il problema di come sia stato possibile modificare un appuntamento con solo 65 minuti di preavviso. La discussione si concentra sui dettagli delle comunicazioni e delle tempistiche tra le parti coinvolte.

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