Superstrada Olivieri risponde ai sindaci | ‘Visione parziale dei fatti

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante della Provincia ha risposto ai sindaci riguardo alle accuse di comunicazione parziale sulla questione della superstrada. La Provincia ha chiesto chiarimenti sul motivo per cui i sindaci abbiano presentato una versione dei fatti considerata incompleta. Inoltre, è stato sollevato il problema di come sia stato possibile modificare un appuntamento con solo 65 minuti di preavviso. La discussione si concentra sui dettagli delle comunicazioni e delle tempistiche tra le parti coinvolte.

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? Domande chiave Perché la Provincia denuncia una comunicazione parziale da parte dei sindaci?. Come è stato possibile spostare l'appuntamento con soli 65 minuti di preavviso?. Chi interverrà per risolvere lo scontro tra Provincia e comuni limitrofi?. Quali dati tecnici presenterà Olivieri alla Prefettura per smentire i sindaci?.? In Breve Cambio orario riunione comunicato via mail alle 8:55 per incontro fissato alle 9:30.. La Viceprefetto Vicario Reggente Lazzari presiederà il tavolo tecnico di mediazione prefettizia.. La Provincia ha richiesto aggiornamenti alla Direzione Lavori per rispondere ai sindaci.. Gestione cantiere coinvolge i tratti stradali di proprietà di Savona, Quiliano e Vado.🔗 Leggi su Ameve.eu

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