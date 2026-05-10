Blasioli Pd e Città Sant' Angelo Visione Comune sulla bonifica di Terra Verde | Solo parziale la rimozione dei rifiuti
Il consigliere regionale del Partito Democratico e il gruppo consiliare di minoranza di Città Sant'Angelo hanno commentato l'annuncio del sindaco riguardo alla bonifica dell'azienda di rifiuti speciali Terra Verde. Secondo le loro dichiarazioni, la rimozione dei rifiuti prevista sarà solo parziale. La questione è stata sollevata in seguito all'intervento pubblico del primo cittadino, senza ulteriori dettagli sulla portata dell'intervento o sui tempi previsti.
La bonifica dell'azienda di rifiuti speciali Terra Verde sarà solo parziale. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli e i consiglieri del gruppo consiliare di minoranza di Città Sant'Angelo Visione Comune dopo l'annuncio da parte del sindaco Matteo Perazzetti.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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