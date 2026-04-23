Barbara d’Urso fa causa a Mediaset ma l’azienda risponde costruzione dei fatti strumentale

Una nota conduttrice ha intentato una causa contro l’azienda di produzione televisiva di cui faceva parte. La società ha replicato definendo la ricostruzione dei fatti come strumentale. La vicenda riguarda dunque un procedimento legale aperto tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della denuncia o sui risvolti del contenzioso. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra l’ex volto televisivo e l’emittente.

Dopo 3 anni di stop e di silenzio,Barbara d’Ursoha deciso di parlare contro Mediaset e non ha scelto un documentario – sebbene ne circoli voce-, bensì un tribunale. InfattiLa Stampariporta chela conduttrice esiliata ha deciso di intentare una causa per ingerenza e violazione del diritto d’autorecontro Mediaset. Per quanto riguarda il secondo punto compaiono due nomi, che sarebbero i bracci destri dell’ad Pier Silvio Berlusconi:Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Parliamo di un veto simile anche in Rai, ma stavolta rivolto aD’Ursostessa. E’ sempre più insistente la voce diun mancato ritorno in tv della conduttrice– nonostante i vertici Rai siano favorevoli- a causa di unveto imposto da Pier Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Barbara d’Urso fa causa a Mediaset ma l’azienda risponde “costruzione dei fatti strumentale” Notizie correlate Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: ecco le sue richieste all’aziendaTra i punti oggetto di controversia, la richiesta dell'azienda di concordare gli ospiti con Maria De Filippi e Silvia Toffanin Barbara D’Urso fa... Leggi anche: Barbara d'Urso fa causa a Mediaset: "Ingerenze e diritti non pagati". L'azienda: "Compensi per 35 milioni" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Domenica In, Barbara D’Urso torna in corsa: il retroscena che fa tremare Matano (e anche Selvaggia Lucarelli); Barbara D’Urso fa causa a Mediaset; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. 'Ingerenze e diritti non pagati', Barbara D'Urso fa causa a MediasetBarbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazi ... ansa.it Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, azienda respinge addebitiBarbara D'Urso porta in tribunale Mediaset. La conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di ... laregione.ch Mediaset e la faida tra regine, la vendetta di Barbara D’Urso x.com Barbara d’Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto LaSt - facebook.com facebook