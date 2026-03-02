Da gruppo di milizie a forza militare che fa tremare Israele | cos’è Hezbollah il gruppo armato più potente del Libano

Hezbollah è un'organizzazione militante sciita con sede in Libano che combina attività politiche, sociali e militari. Nel paese, dispone di un ampio apparato di sicurezza e di una rete di servizi sociali, risultando in una presenza molto radicata. Originariamente nato come gruppo armato, nel tempo si è evoluto, assumendo anche ruoli di rilievo nel panorama politico libanese.

Hezbollah è un partito politico e un gruppo militante musulmano sciita con sede in Libano, dove il suo esteso apparato di sicurezza, la sua organizzazione politica e la sua rete di servizi sociali gli hanno conferito la reputazione di essere uno Stato nello Stato. Ritenuta responsabile di numerosi attacchi terroristici a livello globale, l’organizzazione è stata designata come gruppo terroristico dagli Stati Uniti e da molti altri paesi, tra cui Australia, Canada, Argentina, Bahrain e l’Unione Europea. Il nome Hezbollah significa letteralmente “ Il Partito di Dio ” e il gruppo ha adottato come slogan un versetto del Corano: “Certamente il partito di Dio prevarrà”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

