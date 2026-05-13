Il settore del Superbonus viene descritto come il più grande disastro finanziario nella storia del Paese, con un grande impatto sulle finanze pubbliche. Secondo alcuni esponenti politici, le responsabilità sono attribuite all’amministrazione precedente e a un partito specifico, ritenuti responsabili dello sforamento del 3% del deficit rispetto al Pil. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico, poiché il buco nero generato dall’iniziativa continua a pesare sulle casse dello Stato.

Il più grande disastro finanziario della storia del Paese. Il buco nero del Superbonus continua a far piangere le casse dello Stato e a frenare misure che avrebbero permesso all’Italia di compere su vari fronti. Lo ha specificato bene, numeri alla mano, la premier nell’intervista a Panorama questa mattina ( “Senza Superbonus di Conte ne avremmo costruite 1,6 mln di case”). Lo ha evidenziato martedì il Sole 24 Ore. Lo sottolinea il monitoraggio dell’Enea: “Non si arresta la crescita della coda del Superbonus. Continuano ad aumentare i numeri delle detrazioni maturate nelle ultime settimane dell’anno, oggetto di comunicazione formale nei primi mesi del 2026”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Superbonus, il più grande disastro finanziario, FdI: “Conte e M5S responsabili dello sforamento del 3% deficit-Pil”

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