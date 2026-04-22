Nel Documento di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri, si prevede che il Prodotto interno lordo (Pil) crescerà dello 0,6% nel 2026, rispetto allo 0,7% stimato inizialmente. Per il 2027, la crescita è prevista sempre allo 0,6%. Nel frattempo, si registra un aumento del deficit, mentre il ministro dell’Economia ha spiegato che il contributo del Superbonus influirà ancora sui conti pubblici.

"Abbiamo adeguato il Pil nel 2026 che scende da +0,7% a 0,6%". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa successiva al Cdm che ha approvato il Documento di finanza pubblica. "I dati del debito del 2025, 2026 e 2027 risentono ancora del vecchio Superbonus, a noi pesa per 40 miliardi nel 2026 e poi ci sarà la coda ancora di 20 miliardi nel 2027. Senza questi dati l'andamento del debito sarebbe stato discendente", ha osservato Giorgetti. "Per quanto riguarda il 3-3,1% sul deficitPil di cui si è molto discusso, come diceva Boskov "rigore è quando arbitro fischia", le regole sono queste, si può essere d'accordo o meno.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Pil scende allo 0,6% nel 2026 e nel 2027, sale il deficit. Giorgetti: "Pesa ancora il Superbonus"

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