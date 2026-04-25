Deficit al 3,1%? Tutta colpa del Superbonus di Giuseppe Conte | spunta la prova

Recentemente si è fatto spazio una nuova discussione sull’aumento del deficit pubblico, che ha superato il 3 per cento. Secondo alcuni analisti, la causa principale sarebbe il Superbonus, misura introdotta durante il governo precedente. Le autorità hanno presentato alcune evidenze che collegano direttamente questa spesa alle difficoltà di mantenere sotto soglia il livello di deficit. La questione sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino i bilanci pubblici.

Non bastavano le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ora arriva anche la prova. La colpa del deficit sopra il 3 per cento? Il Superbonus. Lo dicono le carte del ministero dell'Economia e delle Finanze per cui, senza l’impatto dei bonus edilizi, il disavanzo si sarebbe fermato al 2,7 per cento consentendo l’uscita dalla procedura europea per deficit eccessivo. A certificarlo sono i tecnici nel Documento di finanza pubblica, visionato da Franco Bechis per Open. Qui si segnala l’emersione "in gran parte inattesa" di nuovi crediti legati al Superbonus. Una sorpresa arrivata solo a marzo 2026, dovuta a una coda di lavori già avviati negli anni precedenti ma comunicati in ritardo all’Agenzia delle Entrate, rende nota la testata online.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Deficit al 3,1%? Tutta colpa del Superbonus di Giuseppe Conte: spunta la prova Notizie correlate Leggi anche: Deficit, Meloni non accetta il fallimento del governo e dà la colpa all’Istat e al Superbonus Deficit in calo, ma non abbastanza per l’Europa. L’Italia resta sopra la soglia del 3%. Giorgetti: “Colpa del Superbonus”Roma, 2 marzo 2026 – Il deficit scende, ma non abbastanza per consentire all’Italia di archiviare subito il dossier più scomodo con Bruxelles. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Deficit/Pil al 3,1%. Meloni: Sciagurato Superbonus. Conte: Superscusa; Deficit al 3,1% nel 2025, l'Italia resta nella procedura d'infrazione europea. Meloni: Colpa del Superbonus. Conte: Il tempo della superscusa è scaduto; Deficit/Pil Italia, Meloni: Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura Ue; Eurostat, deficit al 3,1%. L’Italia resta in procedura per disavanzo eccessivo. Italia, resta la procedura Ue: deficit al 3,1 per cento. «Colpa del Superbonus»Al fotofinish - e con un deficit Pil al 3,1 per cento nel 2025 - l'Italia resta in procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo. Su una conferma o un'uscita da questo meccanismo, ... ilmessaggero.it Superbonus, il disastro che i grafici di Bankitalia raccontano (e Giuseppe Conte no)Analisi tecnica sul Superbonus: i dati di Bankitalia rivelano il peso reale su deficit e conti pubblici, smentendo la narrazione di Giuseppe Conte sul gratuitamente. panorama.it C’è una narrazione che in queste ore viene ripetuta ovunque: la colpa è di Giuseppe Conte, la colpa è del Superbonus, la colpa è sempre di chi c’era prima. A guidarla è Giorgia Meloni, con un copione ormai noto: individuare un bersaglio, semplificare, scaric facebook Superbonus: il disastro che i grafici di Bankitalia raccontano (e Giuseppe Conte no). Smentita la narrazione del “gratuitamente” x.com