Il Superbonus ha generato un debito complessivo di 174 miliardi di euro, coinvolgendo numerosi cantieri e alterando i conti pubblici. Restano aperte alcune domande, tra cui come il debito influenzerà la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in che modo le aziende specializzate in serramenti abbiano modificato il loro ruolo, passando da produttori a intermediari finanziari. Le decisioni prese in questo ambito avranno ripercussioni sulla gestione delle risorse pubbliche e private.

? Domande chiave Quanto inciderà il debito del Superbonus sulla tenuta del Pnrr?. Come hanno fatto i serramentisti a trasformarsi in broker finanziari?. Chi ha causato l'impennata dei prezzi nei cantieri di Trieste?. Perché il settore edile rischia il collasso dopo la fine dei bonus?.? In Breve Costi stimati tra 100 e 180 miliardi tra il 2021 e il 2023.. Interventi massicci registrati a Trieste tra i quartieri Cavana, Valmaura e San Giacomo.. Monitoraggio Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate su crediti fiscali irregolari.. Prezzi materiali e manodopera impennati per la domanda esplosiva nel settore edilizio.. I conti pubblici italiani affrontano oggi il peso di 174 miliardi di euro spesi per il Superbonus, una cifra che supera quasi l’intero valore del Pnrr nazionale da 194 miliardi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Superbonus: il peso di 174 miliardi tra cantieri e conti pubblici

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