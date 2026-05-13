Dieci operai hanno acquistato un sistema di gioco al Super Enalotto presso una tabaccheria nel centro storico di Camaiore, spendendo ciascuno cinque euro. La combinazione vincente ha portato loro una somma di circa 980.000 euro. La vincita è avvenuta il 13 maggio 2026, e la tabaccheria coinvolta si trova in via Cesare Battisti. Nessun dettaglio è stato fornito sui numeri giocati o sulla sorte dei singoli partecipanti.

Camaiore (lucca), 13 maggio 2026 – Sfiora il milione di euro la vincita di 10 operai alla tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti nel centro storico di Camaiore. La vittoria è stata frutto di un sistema che i dieci operai hanno giocato al Super Enalotto con 5 euro ciascuno: un sistema che, con la combinazione del ‘5 più la stella’, nella ‘ Bacheca dei Sistemi’ ha letteralmente ‘spaccato’ ed ha riversato nelle tasche della fortunata decina ben 980.000 euro in soldoni. “ Tutte persone del posto e tutti operai - ha subito precisato Floriano Matteucci, padre del titolare dell'attività, il figlio Bruno - che hanno tentato la fortuna con uno dei sistemi spesso usati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Super Enalotto: 10 operai mettono 5 euro ciascuno per un sistema e vincono 980mila euro

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