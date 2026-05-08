Il club ha deciso di sanzionare con una multa di 500 mila euro ciascuno i giocatori Valverde e Tchouameni, a seguito della lite verificatasi tra i due. La decisione arriva a poco più di 48 ore dal match contro il Barcellona, in programma domenica sera, che potrebbe consegnare ai blaugrana il titolo di campione di Liga con un pareggio.

Dopo la lite tra Valverde e Tchouameni, è arrivata la sentenza del Real Madrid. Tutto ciò a poco più di 48h dal Clasico contro il Barcellona, domenica alle 21, dove ai blaugrana basterà un pareggio per vincere la Liga. I due giocatori dei blancos se la sono cavata con una multa, anche se l’uruguaiano non prenderà parte alla partita di domenica. Cos’era accaduto tra Valverde e Tchouameni. Facciamo un piccolo passo indietro. Nelle scorse ore c’è stato un litigio tra i due calciatori, con Valverde che ha avuto la peggio per un cazzotto ricevuto da Tchouameni, cadendo a terra e sbattendo la testa. Ora dovrà stare a casa due settimane per riprendersi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid multa Valverde e Tchouameni con 500mila euro ciascuno

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